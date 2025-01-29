Муниципальные выборы: До сих пор на «горячую линию» Совета печати обращений не поступало

Сегодня до 15:00 на номера мобильных и городских телефонов, работающих в режиме «горячей линии» Совета печати в связи с муниципальными выборами, не поступало звонков от журналистов, освещающих процесс голосования.

Об этом сообщили в Совете печати.

Отметим, что городской номер Совета (012) 441 35 96, мобильные номера (050) 242 09 91 и (055) 789 85 03 работают в режиме «горячей линии» с момента начала и до окончания голосования.

Журналисты могут позвонить по указанным номерам и сообщить о возможных недоразумениях и проблемах, возникших в ходе освещения процесса.

Источник: АЗЕРТАДЖ