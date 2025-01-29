Председатель ЦИК: Муниципальные выборы организованы в соответствии с современными требованиями

В целом, 71 тыс. 209 человек имеют право наблюдать за голосованием на муниципальных выборах. В их число не входят представители масс-медиа.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов на пресс-конференции, состоявшейся в связи с началом муниципальных выборов.

По его словам, муниципальные выборы организованы в соответствии с современными требованиями. Сообщив, что при наблюдении за выборами используются веб-камеры, М. Панахов подчеркнул, что любая заинтересованная сторона из какой-либо страны может посетить сайт Центральной избирательной комиссии и контролирорвать процесс. Это считается практикой Азербайджана на международном уровне.

Источник: АЗЕРТАДЖ