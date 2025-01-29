ЕС решил не включать полный запрет импорта СПГ из РФ в новые санкции

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза не будет включать полный запрет импорта сжиженного природного газа из России, несмотря на призывы сделать это со стороны некоторых стран.

Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на неназванных представителей стран - членов объединения.

По его данным, Еврокомиссия в среду официально представит властям стран ЕС проект 16-го пакета антироссийских санкций. Новые ограничения коснутся лишь терминалов по приему СПГ, которые не подключены к общей газораспределительной системе ЕС.

В результате новые санкции не затронут большинство импорта российского СПГ, уточняет издание.