Председатель избиручастка: Созданы все условия для свободного голосования граждан

На избирательном участке №6 Хатаи-Сураханского избирательного округа №36 созданы все условия для свободного голосования граждан.

Об этом сказал Report председатель избирательного участка Исмихан Гасанов.

Он отметил, что избирательный участок полностью готов к выборам, всего зарегистрировано 1492 избирателя и 48 кандидатов.

И.Гасанов также добавил, что самому пожилому избирателю в их списке 84 года.

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек. Голосование завершится в 19:00.