Трамп «частично отступил» от указа о приостановке программ помощи другим странам

Администрация Дональда Трампа «частично отступила» от своего решения приостановить предоставление финансовой помощи зарубежным странам, исключение сделано для гуманитарных вопросов.

Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа частично отступила от распоряжения о приостановке почти всех программ иностранной помощи США…разрешив новые исключения для того, что она назвала «спасающей жизни гуманитарной помощью», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в служебной записке госсекретаря Марко Рубио федеральным агентствам и получателям помощи говорится, что такие программы «должны продолжаться или возобновляться, если они были остановлены».

25 января Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации.

Ранее суд в США приостановил решение Трампа заморозить федеральные гранты и займы.

Источник: Газета.ру