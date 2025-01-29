ПАСЕ потребовала от властей Грузии провести новые парламентские выборы

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила резолюцию, в которой вводит санкции против властей Грузии и требует от нее запустить процесс досрочных парламентских выборов под контролем ПАСЕ, сообщается в резолюции ПАСЕ, принятой вечером 29 января.

Резолюция ПАСЕ ставит жесткое условие к властям Грузии по запуску процесса досрочных парламентских выборов, которые должны состояться под мониторингом ПАСЕ.

"Из политического тупика, когда в Грузии есть провал доверия между властью и гражданским обществом... можно выйти только через организацию новых действительно демократических парламентских выборов... если эти парламентские выборы будут проходить под строгим международным наблюдением", – говорится в тексте резолюции.

В то же время, ПАСЕ утвердила полномочия грузинской парламентской делегации на текущую сессию, но вернется к их пересмотру в апреле. Тогда полномочия делегации будут продлены только в случае выполнения политических требований ПАСЕ.