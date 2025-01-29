Жители Гренландии отвергли идею Трампа о присоединении к США

Подавляющее большинство жителей Гренландии (85%) выступили против присоединения острова к США.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Verian по запросу датской газеты Berlingske и издания Sermitsiaq.

Согласно результатам проведенного опроса, лишь 6% высказались за вхождение Гренландии в состав США.

При этом 9% респондентов затруднились с ответом.

Всего в опросе приняли участие 497 человек старше 18 лет. Степень погрешности не приводится.

28 января министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что президент США Дональд Трамп не получит Гренландию.

Источник: Gazeta.Ru