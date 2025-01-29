Хикмет Гаджиев о ходе расследования крушения самолета AZAL

Соответствующие ведомства Азербайджана продолжают расследование крушения близ Актау в Казахстане пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), выполнявшего 25 декабря рейс Баку-Грозный.

В ближайшее время совместно с государствами-партнерами общественности будет предоставлена подробная информация по данному поводу.

Об этом Teleqraf.com заявил помощник Президента Азербайджана —заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев.

«На совещании, проведенном Президентом по этому вопросу, также было подчеркнуто, что будет обеспечено регулярное информирование общественности о ходе расследования авиакатастрофы», — отметил Хикмет Гаджиев.

Что касается ожиданий Азербайджана от России в связи с крушением, то, по словам Хикмета Гаджиева, этот вопрос обсуждается с российской стороной по профильным и дипломатическим каналам.