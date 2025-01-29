 Омбудсмен Азербайджана: В ходе голосования на муниципальных выборах нарушений не зафиксировано | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Омбудсмен Азербайджана: В ходе голосования на муниципальных выборах нарушений не зафиксировано

First News Media23:00 - Сегодня
Омбудсмен Азербайджана: В ходе голосования на муниципальных выборах нарушений не зафиксировано

Во время голосования на муниципальных выборах не были зафиксированы нарушения или вмешательства со стороны каких-либо государственных органов.

Как сообщает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

Она отметила, что наблюдения проводились на избирательных участках по всей стране, на участках были созданы необходимые условия для реализации избирательных прав граждан в соответствии с законодательством.

"С учетом положительного опыта предыдущих лет, 72 сотрудника института Омбудсмена и аппарата Омбудсмена Нахчыванской Автономной Республики в качестве наблюдателей провели независимые наблюдения по собственной инициативе на 708 избирательных участках 101 округа в Баку и других 37 городах и районах страны, а также автономной республики.

Наблюдения также проводились на избирательных участках, организованных в Учебном центре азербайджанской армии и 16 пенитенциарных учреждениях", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что во время наблюдений омбудсмен непосредственно встречалась с членами участковых избирательных комиссий, наблюдателями и избирателями, узнавала их мнения о процессе голосования. Было подчеркнуто, что нарушений прав и вмешательства со стороны каких-либо государственных органов, включая представителей исполнительной власти и сотрудников полиции, не наблюдалось.

В заявлении указывается, что в день выборов в адрес омбудсмена не поступало никаких жалоб и обращений о нарушении избирательных прав, и по результатам наблюдений муниципальные выборы прошли в условиях высокой активности населения, демократично, свободно, прозрачно, справедливо, в соответствии с избирательным законодательством и международными стандартами, организованно.

Поделиться:
133

Актуально

Общество

В Азербайджане завершилось голосование на муниципальных выборах

Политика

Явка избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане составила 31,45% - ...

Экономика

В Анкаре состоялся бизнес-форум Турция-Азербайджан-Узбекистан - ФОТО

Повестка Президента

Незаменимый центр Евразии. Ильхам Алиев ставит амбициозные цели перед ...

Общество

В двух столичных районах завтра возникнут перебои в газоснабжении

Омбудсмен Азербайджана: В ходе голосования на муниципальных выборах нарушений не зафиксировано

Горячая линия Совета прессы на муниципальных выборах завершила свою работу

В Азербайджане завершилось голосование на муниципальных выборах

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

В Баку выявлено нелегальное производство лаваша - ФОТО

Минтранспорта РК: Опубликованная расшифровка черных ящиков AZAL отличается от оригинала

В Азербайджане произошло землетрясение

Вниманию метеочувствительных людей: ожидаются сильные магнитные бури

Последние новости

В двух столичных районах завтра возникнут перебои в газоснабжении

Сегодня, 23:40

Делегация Грузии прекращает работу в ПАСЕ

Сегодня, 23:20

Омбудсмен Азербайджана: В ходе голосования на муниципальных выборах нарушений не зафиксировано

Сегодня, 23:00

ПАСЕ потребовала от властей Грузии провести новые парламентские выборы

Сегодня, 22:20

Израиль освободит 110 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

Сегодня, 22:00

Сирия потребовала от России экстрадиции Башара Асада

Сегодня, 21:40

Госпитализирована народная артистка Фатма Махмудова

Сегодня, 21:20

Явка избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане составила 31,45% - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:00

Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики - ФОТО

Сегодня, 20:40

Горячая линия Совета прессы на муниципальных выборах завершила свою работу

Сегодня, 20:20

Подавший сигнал бедствия над Каспийским морем Boeing сел в Астрахани

Сегодня, 20:00

Трамп подписал рекордное количество указов за девять дней президентства

Сегодня, 19:45

Эрдоган принял в Анкаре представителей ХАМАС

Сегодня, 19:30

В Азербайджане завершилось голосование на муниципальных выборах

Сегодня, 19:15

Осужденные и заключенные лица реализуют свое право голоса - ФОТО

Сегодня, 19:10

В Анкаре состоялся бизнес-форум Турция-Азербайджан-Узбекистан - ФОТО

Сегодня, 19:03

В Тертере проголосовала 115-летняя избирательница - ФОТО

Сегодня, 18:30

Президент Турции принял министров из Азербайджана и Узбекистана

Сегодня, 18:15

Новые власти Сирии запросили у России Асада

Сегодня, 17:56

Число погибших в давке на фестивале в Индии возросло до 40

Сегодня, 17:40
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50