Омбудсмен Азербайджана: В ходе голосования на муниципальных выборах нарушений не зафиксировано

Во время голосования на муниципальных выборах не были зафиксированы нарушения или вмешательства со стороны каких-либо государственных органов.

Как сообщает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

Она отметила, что наблюдения проводились на избирательных участках по всей стране, на участках были созданы необходимые условия для реализации избирательных прав граждан в соответствии с законодательством.

"С учетом положительного опыта предыдущих лет, 72 сотрудника института Омбудсмена и аппарата Омбудсмена Нахчыванской Автономной Республики в качестве наблюдателей провели независимые наблюдения по собственной инициативе на 708 избирательных участках 101 округа в Баку и других 37 городах и районах страны, а также автономной республики.

Наблюдения также проводились на избирательных участках, организованных в Учебном центре азербайджанской армии и 16 пенитенциарных учреждениях", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что во время наблюдений омбудсмен непосредственно встречалась с членами участковых избирательных комиссий, наблюдателями и избирателями, узнавала их мнения о процессе голосования. Было подчеркнуто, что нарушений прав и вмешательства со стороны каких-либо государственных органов, включая представителей исполнительной власти и сотрудников полиции, не наблюдалось.

В заявлении указывается, что в день выборов в адрес омбудсмена не поступало никаких жалоб и обращений о нарушении избирательных прав, и по результатам наблюдений муниципальные выборы прошли в условиях высокой активности населения, демократично, свободно, прозрачно, справедливо, в соответствии с избирательным законодательством и международными стандартами, организованно.