Генпрокуратура Казахстана продолжает расследование крушения самолета AZAL

Генеральная прокуратура Казахстана продолжает расследование причин крушения пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) близ города Актау, к следствию привлечены наиболее опытные сотрудники.

Об этом сообщил журналистам заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгелдиев.

"Расследование идет, следственная группа создана из наиболее опытных сотрудников, экспертизы назначены.

Дело непростое, как вы знаете. Мы ждем результатов", - рассказал Койгелдиев, отвечая на вопрос о расследовании крушения самолета AZAL.

Ранее заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что расследование ЧП с самолетом ведут министерство транспорта республики (которое исследует причины авиационного происшествия) и силовые ведомства, в том числе Генеральная прокуратура (они проводят баллистическую и взрывотехническую экспертизы). Над расследованием также работают международные эксперты из Азербайджана, РФ, Бразилии и ICAO (Международной организации гражданской авиации). По словам Бозумбаева, планируется, что на этой неделе Министерство транспорта Казахстана может опубликовать предварительные итоги расследования авиационного происшествия.

Источник: ТАСС