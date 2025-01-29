 Генпрокуратура Казахстана продолжает расследование крушения самолета AZAL | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Генпрокуратура Казахстана продолжает расследование крушения самолета AZAL

First News Media11:33 - Сегодня
Генпрокуратура Казахстана продолжает расследование крушения самолета AZAL

Генеральная прокуратура Казахстана продолжает расследование причин крушения пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) близ города Актау, к следствию привлечены наиболее опытные сотрудники.

Об этом сообщил журналистам заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгелдиев.

"Расследование идет, следственная группа создана из наиболее опытных сотрудников, экспертизы назначены.

Дело непростое, как вы знаете. Мы ждем результатов", - рассказал Койгелдиев, отвечая на вопрос о расследовании крушения самолета AZAL.

Ранее заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что расследование ЧП с самолетом ведут министерство транспорта республики (которое исследует причины авиационного происшествия) и силовые ведомства, в том числе Генеральная прокуратура (они проводят баллистическую и взрывотехническую экспертизы). Над расследованием также работают международные эксперты из Азербайджана, РФ, Бразилии и ICAO (Международной организации гражданской авиации). По словам Бозумбаева, планируется, что на этой неделе Министерство транспорта Казахстана может опубликовать предварительные итоги расследования авиационного происшествия.

Источник: ТАСС

Поделиться:
237

Актуально

Политика

Явка избирателей на муниципальных выборах к 12:00 составила 17,1% - ОБНОВЛЕНО

Политика

Муниципальные выборы: Как проходит голосование в Баку - ФОТО

Общество

Погода на четверг: В Баку в основном без осадков

Общество

Министр: Количество такси сократилось с 67 тыс. до 30 тысяч

Общество

Погода на четверг: В Баку в основном без осадков

Министр: Количество такси сократилось с 67 тыс. до 30 тысяч

Генпрокуратура Казахстана продолжает расследование крушения самолета AZAL

Кража кабеля на железной дороге привела к сбоям в движении

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Минтранспорта РК: Опубликованная расшифровка черных ящиков AZAL отличается от оригинала

Скончалась лаборант БГУ - ФОТО

В Баку выявлено нелегальное производство лаваша - ФОТО

В Баку пациент скончался после процедуры промывания кишечника

Последние новости

В Астаре на выборах проголосовала 101-летняя избирательница

Сегодня, 15:10

Муниципальные выборы: Как проходит голосование в Баку - ФОТО

Сегодня, 15:00

Парламенту Словакии вновь не хватило депутатов для голосования по вопросу о доверии Фицо

Сегодня, 14:46

СМИ: 18 человек погибли при крушении самолета в Южном Судане

Сегодня, 14:44

США приостановили военную поддержку Украины

Сегодня, 14:43

Задержаны 28 человек по факту пожара в отеле на горнолыжном курорте в Турции

Сегодня, 14:07

Москва подтвердила поддержку новых властей Сирии: Дамаск требует конкретных шагов

Сегодня, 14:05

Хакан Фидан: Восстановление Сирии создаст новые возможности для региона

Сегодня, 14:04

Азербайджан, Турция и Узбекистан проводят 2-ю трехстороннюю встречу в Анкаре

Сегодня, 13:40

Погода на четверг: В Баку в основном без осадков

Сегодня, 13:36

Уралоглу: Анкара стремится к реализации проектов по Среднему коридору с Баку и Ташкентом

Сегодня, 13:28

Фидан: Мир переживает трудные времена, но тюркские страны демонстрируют единство

Сегодня, 13:25

HammAli перестал скрывать жену от поклонниц – ФОТО

Сегодня, 13:15

Опрос: Рейтинг партии Пашиняна падает, на втором месте – партия блогера

Сегодня, 13:04

В США вспышка туберкулеза, есть скончавшиеся

Сегодня, 13:00

Стали известны соперники баскетбольных сборных Азербайджана на чемпионате Европы

Сегодня, 12:50

Явка избирателей на муниципальных выборах к 12:00 составила 17,1% - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:48

Министр: Количество такси сократилось с 67 тыс. до 30 тысяч

Сегодня, 12:40

В Нахчыване на муниципальных выборах проголосовал 102-летний избиратель

Сегодня, 12:28

Баку и Ташкент подписали Комплексную программу мероприятий к 30-летию дипотношений

Сегодня, 12:26
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50