Ведомство Илона Маска заявило, что экономит США $1 млрд в день

Возглавляемое Илоном Маском Министерство по повышению эффективности правительства (DOGE) утверждает, что уже экономит властям США $1 млрд в день и увеличит этот показатель до $3 млрд в сутки.

Об этом говорится в заявлении ведомства в X.

«DOGE экономит федеральному правительству около $1 млрд в день, в основном за счет остановки найма людей на ненужные должности, ликвидации DEI (программ разнообразия, равенства и инклюзивности) и прекращения необоснованных платежей иностранным организациям - все это соответствует исполнительным указам президента», - отмечает ведомство.

«Отличное начало, но необходимо увеличить эту цифру до более чем $3 млрд в день», - говорится в сообщении.

Илон Маск был назначен президентом США Дональдом Трампом руководителем ведомства под названием DOGE - Department of Government Efficiency.

Как уточнял ранее телеканал NBC News, несмотря на название, DOGE не будет полноценным министерством в рамках федерального правительства - для создания подобного ведомства требуется одобрение Конгресса США. Трамп заявлял, что DOGE «будет предоставлять рекомендации и советы извне».

Источник: ТАСС