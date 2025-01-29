Завышенные цены и некачественное строительство: В Армении расследуют коррупционные дела в минобороны

Несколько уголовных дел, связанных с министерством обороны, расследуется в Антикоррупционном комитете Армении.

Об этом сообщает газета «Грапарак».

«Одно дело касается приобретения 10 снегоходов. Дело в том, что министерство обороны купило снегоходы европейского производства по цене, в несколько раз превышающей рыночную стоимость», пишет издание.

Второе дело касается недостатков, выявленных в ходе строительных работ, проводимых МО - по этому делу проходят 7 обвиняемых, большинство из которых находятся под стражей.

По делу проходят замначальника Генерального штаба Карен Григорян и экс-начальник Управления капитального строительства Ваагн Степанян, отмечает газета.