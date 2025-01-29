Спикер Милли Меджлиса проголосовала на муниципальных выборах - ФОТО
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова проголосовала на проходящих 29 января муниципальных выборах. Для этого она пришла на избирательный участок №11 Наримановского первого избирательного округа №19.
На данном участке зарегистрировано 1482 избирателя.
Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5846 участков.
В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8071 мандат в 685 муниципалитетах.
По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек.
Голосование завершится в 19:00.
Источник: АЗЕРТАДЖ
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