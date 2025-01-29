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Руководитель Администрации Президента Самир Нуриев проголосовал на избирательном участке номер 34 - ФОТО

First News Media12:17 - Сегодня
Руководитель Администрации Президента Самир Нуриев проголосовал на избирательном участке номер 34 - ФОТО

Руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев проголосовал 29 января на избирательном участке номер 34 Ясамальского второго избирательного округа номер 16.

На этом избирательном участке избиратели также активно используют свое право голоса.

Отметим, что на муниципальных выборах зарегистрировано 16 тысяч 92 кандидата. В ходе выборов 8071 член будет избран в 685 муниципалитетов по всей республике.

Голосование проводится на 5846 избирательных участках в 118 избирательных округах.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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