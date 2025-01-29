В США вспышка туберкулеза, есть скончавшиеся

В американском городе Канзас-Сити произошла крупная вспышка туберкулеза, которая привела к двум смертям.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Департамент здравоохранения штата, пишет ТАСС.

«Волна случаев туберкулеза, охватившая город Канзас-Сити, штат Канзас, привела к десяткам заболеваний и по меньшей мере к двум случаям смерти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первые случаи заболевания зарегистрировали еще год назад, с тех пор около 67 человек прошли лечение от туберкулеза. Кроме того, врачи выявили 79 скрытых носителей.

В канзасском Департаменте здравоохранения предполагают, что случаев может стать больше, так как вспышка продолжается.