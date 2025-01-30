В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана

В Швеции застрелили Салвана Момику, проводившего провокации с сожжением копии священной книги мусульман - Корана.

38-летний мужчина был застрелен ночью в своем доме в стокгольмском пригороде Сёдертелье. В момент убийства Момика вел прямую трансляцию в TikTok.

Сотрудники полиции, выехавшие на место происшествия, обнаружила безжизненное тело Момики.

Силовые структуры проводят операцию по поимке подозреваемого.

Судебный процесс над экстремистами Салваном Момика и Салваном Нажеми, которые неоднократно совершали акции с осквернением Корана, начался 16 января.

Окружной суд Стокгольма объявил о начале судебного процесса над двумя иракскими экстремистами по обвинению в «совершении преступлений на почве ненависти против этнической или национальной группы» путем сожжения Корана в четырех отдельных инцидентах.

Ожидалось, что суд огласит свое решение в пятницу, 31 января, в 11.00.

Источник: Анадолу