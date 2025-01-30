Еще двоих израильских заложников передали МККК на юге Газы - ОБНОВЛЕНО

Двое израильских заложников переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Трансляцию ведет египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

На кадрах, которые транслировал канал, видно, что заложники вынуждены были пройти сквозь толпу, окружившую автомобиль, на котором они прибыли на место, и машины МККК. В настоящий момент медики покидают Хан-Юнис, однако их движение сильно затруднено из-за скопления людей.

Источник: ТАСС

14:06

Военнослужащая Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Агам Бергер, освобожденная из заложников в секторе Газа, пересекла границу и находится на территории Израиля.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

«Возвращающаяся из заложников военнослужащая ЦАХАЛа Агам Бергер пересекла израильскую границу вместе с силами ЦАХАЛа <...> и в настоящее время направляется в пункт первичного приема на юге Израиля, где воссоединится со своими родителями», - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что «военнослужащая ЦАХАЛа Агам Бергер была похищена 7 октября 2023» и «удерживалась в плену 482 дня».

Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявила, что израильское «правительство и службы безопасности окажут всестороннюю поддержку ей (Агам Бергер - прим. ТАСС) и ее семье». «Израильское правительство привержено возвращению всех похищенных и пропавших без вести!, - добавили в ведомстве.

Источник: ТАСС