В Лянкяране мать и сын скончались в один день

Житель Лянкярана Сейран Джафарли скончался в Баку. Услышав о смерти сына, мать Махраба Джафарова также ушла из жизни.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.

Мать и сын были похоронены сегодня в Лянкяранском районе.

Отметим, что Сейран Джафарли является братом Фикрета Джафарова, директора средней школы села Хавзава имени А.Алиева Лянкяранского района, и Рустама Джафарова, представителя Лянкяранской городской исполнительной власти по административному району поселка Гиркан.