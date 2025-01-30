Расим Мусабеков: Грузия стремится повысить свою субъектность – и это правильно

Вполне ожидаемым назвал депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков шаг грузинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), покинувшей данный орган в ответ на ряд условий, поставленных перед Грузией, главным из которых является проведение перевыборов в парламент до апреля этого года.

«В этом нет ничего удивительного, потому что ПАСЕ утвердила полномочия этой делегации с такими оговорками, которые для суверенного государства неприемлемы, когда какие-то парламентарии собираются и оговаривают утверждение твоих полномочий тем, что ты должен освободить так называемых политзаключенных. Таковыми они называют тех, кто совершал противоправные действия в ходе демонстраций, тех, от чьих действий пострадали полицейские, которые обеспечивали безопасность этих демонстраций. Если человек стреляет в лицо полицейскому петардой, он подлежит наказанию, если он тычет ему в глаза лазерной указкой, он за это подлежит наказанию. И не дело ПАСЕ вмешиваться во все эти вопросы. Но нет же, вмешиваются, требуют роспуска действующего парламента и проведения новых выборов. А какое у вас на это есть право? Ну, и понятное дело, что грузинские парламентарии послали их к чертям, развернулись, да и покинули этот орган, который присваивает себе полномочия определять, что и как должно быть в суверенном государстве», - сказал Р.Мусабеков.

Он напомнил, что делегация этой самой ПАСЕ, наблюдавшая за парламентскими выборами в Грузии в октябре прошлого года, не смогла внятно представить конкретные нарушения, которые она должна была зафиксировать в ходе мониторинга тех выборов. То есть, у самих наблюдателей ПАСЕ особых претензий к выборам не было: «Но только на основании того, что грузинская оппозиция выдвигает свои требования, протестует, ПАСЕ принимает решение о том, чтобы Грузия провела новые выборы. Так что, действия ПАСЕ несовместимы с суверенитетом государства. И я думаю, вполне справедливо грузинские парламентарии ушли оттуда».

При этом он подчеркнул, что решение грузинской делегации покинуть ПАСЕ не следует рассматривать как свидетельство отказа Тбилиси от евроинтеграции.

«Я просто хотел бы обратить внимание, что Грузия, сохраняя курс на евроинтеграцию, вместе с тем не желает терпеть обращения с собой как с опекаемой территорий со стороны европейских бюрократических структур и иных органов. Для Грузии, как суверенного государства, неприемлемо, чтобы ей все время указывали, что и как надо делать», - отметил Р.Мусабеков.

В этой связи он обратил внимание на тот факт, что Азербайджан стал в регионе первым государством, отстоявшим свою субъектность от попыток посягательства извне: «Азербайджан свою субъектность, свой суверенитет первым оградил от попыток России, Ирана, Евросоюза и Соединенных Штатов указывать, что и как нужно ему делать. Таким образом, мы смогли утвердить самостоятельность Азербайджана в принятии ключевых решений».

«Хотел бы обратить внимание еще и на то, что Армения, которая десятилетиями была форпостом России, ну и, скажем так, находилась у России в кармане, предприняла при Николе Пашиняне очень активные действия по тому, чтобы вот эту одностороннюю зависимость от Москвы уменьшить и развить отношения с Евросоюзом, с США. И это тоже, хоть и не до конца, но, в общем, можно рассматривать как стремление Армении повысить свою субъектность и дистанцироваться от односторонней и полной зависимости от Москвы. Такой же процесс наблюдается сейчас в Грузии, которая была целиком как бы прозападной и в некотором смысле превращалась чуть ли не в территорию под опекой западных стран. Сегодня Грузия стремится повысить свою субъектность с тем, чтобы всякий раз какие-то западные бюрократические структуры не указывали ей, что делать, а чего не делать. И это правильно. Ведь, если разбираться, а судьи кто? У Запада самого избирательная система далека от совершенства, так же как его стандарты выборов. Достаточно вспомнить, как Трамп отказался признавать итоги президентских выборов 2020 года, справедливо указывая на то, что там имели место массовые фальсификации, подтасовки. Есть много и других примеров», - сказал азербайджанский депутат.

Есть вещи, полная передача которых под внешний контроль, по сути, граничит с отказом от своего суверенитета, продолжил Р.Мусабеков, добавив, что выборы – это как раз один из тех самых чувствительных моментов для страны.

«Так что я не думаю, что действия грузинского правительства следует расценивать как отказ от евроинтеграции. По уровню европейской интеграции, по продвинутости в этом направлении Грузия опережает Молдову, я уже не говорю об Украине. И, тем не менее, различного рода политики, структуры Евросоюза все равно пытаются упрекать Грузию в недостаточности демократических преобразований. Думаю, Грузия сохранит курс на евроинтеграцию, но в контексте укрепления государственного суверенитета и самостоятельности самой Грузии», - полагает Р.Мусабеков.

Политолог убежден, что, вне зависимости от того, какие решения принимает грузинское правительство, для Азербайджана Грузия останется стратегическим партнером, «важным государством, с которым Баку выстраивает свою экономическую, транспортную, логистическую, да и в значительной степени политику безопасности».

«Я считаю, что так оно и останется. Ну а то, что Грузия повышает свою субъектность, в том числе и в контексте отношений с западными странами, это, в общем, достаточно близко к той политической линии, которую проводит Азербайджан. И думаю, что такая политическая линия будет способствовать укреплению стратегической оси Баку-Тбилиси-Анкара», - сказал он.

В пользу своего довода депутат отметил, что если взять объемы оказываемой Грузии помощи и поступающих инвестиций, то западные страны по этой части вовсе не доминируют.

«Главными торгово-экономическими партнерами Грузии сегодня являются Турция, Россия, Китай, Азербайджан. И я считаю, что это те реалии, которые будут учитываться правительством «Грузинской мечты». Нам предстоит реализация серьезных крупных проектов, таких как прокладка энергетического кабеля по дну Черного моря, развитие Среднего коридора и др. И во все эти проекты вовлечены обе наши страны. Полагаю, этот, скажем так, региональный контент в экономике, в политике Грузии с годами будет только усиливаться. Азербайджан встал на этот курс давно. Думаю, что и Грузия, придерживаясь такого политико-экономического курса, может укреплять свой суверенитет. Однако повторюсь, что это вовсе не означает отказа Грузии от европейской интеграции, от тех прогрессивных изменений, которые произошли в стране. Скорее всего, они будут укрепляться. Но без того, чтобы каждому чиху и окрику из Брюсселя или Вашингтона прислушиваться и брать под козырек», - заключил Р.Мусабеков.