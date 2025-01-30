Министр обороны Азербайджана встретился с главнокомандующим Силами обороны Бахрейна

Текущее состояние и перспективы расширения сотрудничества в военной и военно-образовательной сферах, а также вопросы региональной безопасности были обсуждены на встрече министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с находящимся с рабочим визитом в Баку главнокомандующим Силами обороны Бахрейна фельдмаршалом шейхом Халифой бин Ахмедом аль-Халифой.

По сообщению пресс-службы Минобороны Азербайджана, З.Гасанов выразил благодарность за гуманитарную помощь, оказанную Бахрейном, а также за поддержку в международных организациях во время 44-дневной Отечественной войны.