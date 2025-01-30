В Азербайджане уничтожена партия наркотиков на сумму €272 млн

В Азербайджане уничтожена крупная партия наркотиков на сумму 272 миллиона евро, которая предназначалась для транзита в Европу.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Государственная комиссия по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Операция была проведена рабочей группой Госкомиссии при участии представителей различных государственных органов.

Наркотические и психотропные вещества общей массой 5 тонн 168 кг 332 грамма были изъяты таможенными органами страны в разные периоды времени. По этим случаям было возбуждено 24 уголовных дела, и суд постановил уничтожить эти наркотики.

Из всей изъятой партии 91,3% составляют самые опасные вещества: 4 тонны 662 кг 185 граммов героина и 58 кг 837 граммов метамфетамина. Также были уничтожены 369 кг 529 граммов опия, 77 кг 779 граммов гашиша и другие наркотики.

98,7% изъятых наркотиков (5 тонн 105 кг 990 граммов) были изъяты на южной границе Азербайджана по 17 фактам и были предназначены для транзита через страну в европейские государства. Средняя розничная стоимость уничтоженных наркотиков на нелегальном рынке Европы составляет более 272 миллионов евро.

Акция по уничтожению наркотиков была проведена открыто, в полном соответствии с международными стандартами и законодательством Азербайджана. За процессом наблюдали представители Управления ООН по наркотикам и преступности, а также журналисты и представители общественных организаций.