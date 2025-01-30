Почему пассажиры самолета, следовавшего рейсом Красноярск-Баку, отказались от полета?

Самолет рейса Красноярск-Баку заглох на взлетной полосе после починки системы кондиционирования.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщает красноярский канал TVK со ссылкой на очевидцев.

Речь идет о самолете авиакомпании «ИрАэро», рейс IO 473, который должен был взлететь в 07:25.

По словам красноярца, провожавшего своих дочку и внуков, людей в аэропорту продержали около 2 часов, ссылаясь на починку лайнера. После им дали тот же самый самолет. Он выехал на полосу и заглох. Среди пассажиров началась паника.

В пресс-службе аэропорта Красноярска сообщили, что у воздушного судна действительно была техническая неисправность, ее устранили. В 13:55 во время движения на взлетную полосу самолет был исправен, однако он вскоре вернулся из-за отказа семьи из пяти человек продолжать полет.

В итоге самолет смог улететь, но с рейса снялись 22 пассажира.