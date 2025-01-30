США депортируют иностранных студентов, поддерживающих Палестину

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на борьбу с антисемитизмом, по которому иностранцы, в том числе студенты, принимавшие участие в пропалестинских протестах, могут быть депортированы из страны, следует из текста указа и сообщения газеты New York Post.

Указ, опубликованный на сайте Белого дома, носит название «Дополнительные меры по борьбе с антисемитизмом».

«Этот указ... направлен на принятие дополнительных мер по продвижению политики (против антисемитизма - ред.) на фоне террористических атак ХАМАС 7 октября 2023 года, направленных против жителей Израиля. Эти атаки развернули беспрецедентную волну жестокой антисемитской дискриминации... особенно в наших школах и кампусах», - говорится в указе.

Как поясняет New York Post, на практике указ приведет к депортации иностранцев, в том числе обладающих студенческими визами, которые нарушили законы США в рамках пропалестинских протестов, начавшихся после событий 7 октября 2023 года.

Источник: РИА Новости