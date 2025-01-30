ЕС продлил мандат «гражданской наблюдательной миссии» в Армении

Совет ЕС на два года продлил мандат «гражданской наблюдательной миссии» в Армении на границе с Азербайджаном.

Об этом говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза.

«Совет ЕС сегодня принял решение о продлении мандата европейской миссии в Армении на два года – до 19 февраля 2027 года с бюджетом в 44 миллиона евро», - говорится в документе.

В Совете ЕС напомнили, что в задачу этой миссии входят «наблюдение и подготовка докладов о «ситуации на земле».

По замыслу Брюсселя, эта «миссия должна способствовать безопасности в затронутых конфликтом зонах, а также способствовать восстановлению доверия между Арменией и Азербайджаном».

Всего в миссии работают порядка 200 человек из числа иностранных и принятых на месте сотрудников.

Так называемая «наблюдательная миссия» Евросоюза, численность которой постоянно растет, появилась на границе с Азербайджаном в 2022 году. Несмотря на договоренность с Азербайджаном, который соглашался на то, что на стороне Армении в направлении условной границы в течение двух-трех месяцев будет размещена малочисленная наблюдательная миссия, впоследствии без согласия азербайджанской стороны пребывание миссии было продлено, а ее численность возросла. Позже в нее включили еще и представителей Канады.

Таким образом, задекларированная ранее как «гражданская», миссия Евросоюза фактически превратилась в военизированную миссию НАТО, члены которой периодически смотрят на азербайджанскую сторону через бинокли.