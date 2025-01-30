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Акция протеста в Армении переросла в стычки с полицией

First News Media17:13 - Сегодня
Акция протеста в Армении переросла в стычки с полицией

Ситуация у здания правительства Армении, где 30 января проходит акция протеста представителей малого и среднего бизнеса, накалилась. Между несколькими гражданами и полицейскими, находящимися на месте акции, началась потасовка.

Полицейские повалили активиста Ваагна Чахаляна на асфальт. После того как последний встал на ноги, он начал толкать сотрудников полиции, схватив одного из них за воротник. После этого стражи порядка подвергли последнего приводу, передает news.am.

Полиция задержала еще трех участников акции протеста. Данную информацию подтвердил Sputnik-Армения пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

Они обвиняются в нарушении статьи 182 Кодекса об административных правонарушениях – в неподчинении законному требованию полицейских.

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