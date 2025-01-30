Чипсы Lay’s и риск аллергии - будут ли их отзывать в Азербайджане?

В США были отозваны чипсы бренда Lay's из-за наличия молочных компонентов, не указанных на упаковке.

Как сообщили в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), был объявлен самый высокий уровень риска — "I класс". Эта категория продукции может вызвать опасные для жизни аллергические реакции.

В ответ на запрос Oxu.Az относительно отзыва некоторых партий чипсов Lay's в США из-за угрозы для здоровья, в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) сообщили, что указанные партии в страну не импортировались, передает 1news.az.

"Информация, распространяемая зарубежными СМИ и соответствующими организациями, регулярно анализируется специалистами АПБА, и принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности пищевых продуктов", — говорится в заявлении.

Аллерголог Гюнель Мамедова, отвечая на вопросы редакции о возможных последствиях для людей с непереносимостью лактозы или ее дефицитом при употреблении продуктов с молочными компонентами, пояснила, что отсутствие у таких людей ферментов, расщепляющих молочные компоненты, вызывает аллергическую реакцию.

Аллерголог добавила, что при аллергии на молочные компоненты первичными симптомами являются диарея, рвота и тошнота.

«Если у человека аллергия на молочные компоненты, при первом употреблении в организме развивается чувствительность к ним, а при повторном — возникает аллергическая реакция. При появлении первых симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу. В таких случаях гастроэнтеролог будет более эффективным специалистом, чем аллерголог. В зависимости от состояния пациента, может потребоваться амбулаторная или стационарная помощь, включая промывание желудочно-кишечного тракта и применение противорвотных средств», — пояснила врач.

Она также отметила, что в случае серьезной реакции это может привести к кожной сыпи и отравлению, а данная реакция регистрируется как пищевая аллергия.

Стоит отметить, что нам не удалось связаться с компанией, которая организует продажу Lay's в Азербайджане, чтобы прокомментировать этот вопрос.