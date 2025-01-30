Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных

Израильское руководство дало указание Управлению тюрем Израиля приостановить процесс освобождения палестинских заключенных до особого распоряжения.

Об этом передает радио Kan.

Источник радиостанции сообщил, что заморозка выхода на свободу палестинских заключенных из израильских тюрем связана с хаосом ранее в четверг при передаче заложников представителям Красного Креста на юге сектора Газа.

По данным портала Ynet, автобусы с палестинскими заключенными были остановлены в пути, после чего начали возвращаться в сторону израильских тюрем.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также распорядился задержать освобождение палестинцев до тех пор, пока не будет гарантирована безопасная передача заложников в будущем.

Ранее Нетаньяху заявил, что потребовал от посредников гарантировать безопасность заложников при освобождении после хаоса, возникшего в секторе Газа при передаче похищенных представителям Красного Креста.

Он назвал «шокирующими» кадры освобождения израильских заложников из плена ХАМАС. Прежде чем передать их Красному Кресту, заложников провели через бушующую толпу палестинцев. Раньше при освобождении к ним подъезжала машина.

«Я с крайней серьезностью отношусь к шокирующим кадрам, снятым во время освобождения наших заложников. Это еще одно доказательство непостижимой жестокости террористической организации ХАМАС. Я требую от посредников обеспечить, чтобы подобные ужасающие сцены не повторялись, и гарантировать безопасность наших заложников. Тот, кто осмелится навредить нашим заложникам, будет нести полную ответственность за свои действия», — сказал Нетаньяху.

30 января ХАМАС освободил 8 заложников - израильтян Агаму Бергер, Арбель Иехуд и Гади Мозеса, а также пятерых тайских граждан. Все они были похищены 7 октября 2023 года. Всего на первом этапе соглашения между Израилем и ХАМАСОМ, вступившего в силу 19 января, палестинские боевики должны освободить 33 заложника. Как писало агентство Reuters, из них живы 25 человек.

Источники: ТАСС, «Коммерсант»