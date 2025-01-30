 Пашинян: Армения продолжит усилия по мирной повестке | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Пашинян: Армения продолжит усилия по мирной повестке

First News Media17:28 - Сегодня
Пашинян: Армения продолжит усилия по мирной повестке

Правительство Армении полно решимости в реализации повестки мира с Азербайджаном.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на совместном брифинге с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе в Иреване.

По словам главы армянского правительства, Армения продолжит прилагать усилия в этом направлении, передают армянские СМИ.

Он также заявил, что на сегодняшних переговорах проинформировал Кобахидзе о продвижении процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, о достигнутых договоренностях.

Как отметил Пашинян, на встрече с грузинским коллегой также обсуждались вопросы делимитации и демаркации границы с Грузией. Стороны договорились активизировать усилия в этом направлении.

Ранее грузинская сторона заявила на переговорах в армянской столице, что готова к посредническим усилиям для армяно-азербайджанского урегулирования.

Поделиться:
208

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по улучшению транспортной инфраструктуры ...

Общество

Рассмотрены обращения, поступившие в ЦИК Азербайджана в связи с муниципальными ...

Политика

МИД Азербайджана ответил французскому министру

Политика

Армения хочет присоединиться к проекту прокладки электрокабеля из Азербайджана ...

Армения

Пашинян: Армения продолжит усилия по мирной повестке

Акция протеста в Армении переросла в стычки с полицией

Экс-командир подразделения армянских сепаратистов в Карабахе объявлен в розыск

Распродажа на аукционе в Армении: власти решили продать почти половину автопарка госорганов

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Завышенные цены и некачественное строительство: В Армении расследуют коррупционные дела в минобороны

МИД Армении: Ощутимых результатов в переговорах с Турцией пока нет

У здания правительства Армении проходит акция протеста

Пашинян не собирается проводить внеочередные парламентские выборы

Последние новости

Рассмотрены обращения, поступившие в ЦИК Азербайджана в связи с муниципальными выборами

Сегодня, 20:45

Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ

Сегодня, 20:38

Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по улучшению транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы

Сегодня, 20:25

МИД Азербайджана ответил французскому министру

Сегодня, 20:15

Обсуждены возможности азербайджано-пакистанского сотрудничества в сфере транспорта

Сегодня, 20:00

В Баку произошло два пожара

Сегодня, 19:45

«Знак отличия» и «Специальный знак отличия» в сфере пассажирских и грузовых перевозок будет выдавать AYNA

Сегодня, 19:30

В Вашингтоне прекратили спасательную операцию на месте крушения самолета - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:15

Армения хочет присоединиться к проекту прокладки электрокабеля из Азербайджана в Европу

Сегодня, 19:00

При поддержке PASHA Holding, открыта регистрация на 3-й поток программы “Founders Academy”!

Сегодня, 18:45

​​​​​​​Сафура презентовала новый клип, но сама в нём не появилась - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Турецкая разведка содействовала освобождению 5 граждан Таиланда в Газе

Сегодня, 18:15

В Азербайджане обсуждают программы поддержки молодежи в вопросе жилья

Сегодня, 18:08

В Кюрдамире 100 учеников покинули одну школу? – Официальный ответ

Сегодня, 18:06

Пашинян: Армения продолжит усилия по мирной повестке

Сегодня, 17:28

Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных

Сегодня, 17:20

Экономика Франции исчерпала импульс от Олимпиады и перешла к снижению

Сегодня, 17:18

Чипсы Lay’s и риск аллергии - будут ли их отзывать в Азербайджане?

Сегодня, 17:16

Акция протеста в Армении переросла в стычки с полицией

Сегодня, 17:13

ЕС продлил мандат «гражданской наблюдательной миссии» в Армении

Сегодня, 17:09
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50