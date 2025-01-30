Пашинян: Армения продолжит усилия по мирной повестке

Правительство Армении полно решимости в реализации повестки мира с Азербайджаном.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на совместном брифинге с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе в Иреване.

По словам главы армянского правительства, Армения продолжит прилагать усилия в этом направлении, передают армянские СМИ.

Он также заявил, что на сегодняшних переговорах проинформировал Кобахидзе о продвижении процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, о достигнутых договоренностях.

Как отметил Пашинян, на встрече с грузинским коллегой также обсуждались вопросы делимитации и демаркации границы с Грузией. Стороны договорились активизировать усилия в этом направлении.

Ранее грузинская сторона заявила на переговорах в армянской столице, что готова к посредническим усилиям для армяно-азербайджанского урегулирования.