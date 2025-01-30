В Кюрдамире 100 учеников покинули одну школу? – Официальный ответ

В последнее время в социальных сетях появилось множество сообщений, в которых утверждается, что в Кюрдамирском районе родители забирают своих детей из школ, отапливаемых печами, и переводят их в учебные заведения с централизованным отоплением.

Информация была распространена в соцсетях, и согласно некоторым данным, из-за проблем с отоплением более 100 учеников уже покинули одну из школ.

В ответ на запрос Oxu.Az Центрально-Аранское региональное управление образования опровергло эти сведения. В управлении уточнили, что школа-лицей №2 имени М.А.Расулзаде в городе Кюрдамир отапливается не печами, а индивидуальной котельной, и проблем с отоплением в учреждении нет, передает 1news.az.

Также сообщается, что для ежедневного мониторинга ситуации с отоплением в школах созданы оперативные рабочие группы, которые работают в тесном сотрудничестве с другими профильными органами:

"Все поступающие обращения регистрируются, анализируются, и в кратчайшие сроки принимаются необходимые меры для решения возникающих проблем", — отметили в управлении.