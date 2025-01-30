 При поддержке PASHA Holding, открыта регистрация на 3-й поток программы “Founders Academy”! | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

При поддержке PASHA Holding, открыта регистрация на 3-й поток программы “Founders Academy”!

First News Media18:45 - Сегодня
При поддержке PASHA Holding, открыта регистрация на 3-й поток программы “Founders Academy”!

При поддержке PASHA Holding, инициативе Агентства инноваций и цифрового развития, и организации Future Education начинается 3-й поток программы “Founders Academy”.

Цель программы — помочь действующим и будущим основателям стартапов, а также желающим развиваться в области технологий и инноваций, получить опыт работы и практические знания, сотрудничая с международными стартапами.

Программа включает двухдневный интенсивный курс в Баку, за которым следует 3-6-месячное обучение и стажировка в международных стартапах. Этот уникальный опыт не только обеспечит участников практическими навыками, но и предоставит возможность внести вклад в перспективные стартапы Европы.

Все расходы на транспорт и проживание полностью покрываются организаторами.

Для подачи заявки воспользуйтесь следующей ссылкой:- https://airtable.com/appC60haCftMEYgQ4/pag2iziWvkWfIAWHL/form

Крайний срок подачи заявок: 15.02.25

На правах рекламы

Поделиться:
176

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по улучшению транспортной инфраструктуры ...

Общество

Рассмотрены обращения, поступившие в ЦИК Азербайджана в связи с муниципальными ...

Политика

МИД Азербайджана ответил французскому министру

Политика

Армения хочет присоединиться к проекту прокладки электрокабеля из Азербайджана ...

Общество

Рассмотрены обращения, поступившие в ЦИК Азербайджана в связи с муниципальными выборами

В Баку произошло два пожара

«Знак отличия» и «Специальный знак отличия» в сфере пассажирских и грузовых перевозок будет выдавать AYNA

При поддержке PASHA Holding, открыта регистрация на 3-й поток программы “Founders Academy”!

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

В Наримановском районе Баку реорганизовано движение транспорта - ВИДЕО

Азиз Рафибейли покинул German Hospital вслед за женой, отметившей день рождения в операционной

В Баку пациент скончался после процедуры промывания кишечника

Скандал из-за компенсации за авиакатастрофу: сводный брат претендует на выплату - ВИДЕО

Последние новости

Рассмотрены обращения, поступившие в ЦИК Азербайджана в связи с муниципальными выборами

Сегодня, 20:45

Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ

Сегодня, 20:38

Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по улучшению транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы

Сегодня, 20:25

МИД Азербайджана ответил французскому министру

Сегодня, 20:15

Обсуждены возможности азербайджано-пакистанского сотрудничества в сфере транспорта

Сегодня, 20:00

В Баку произошло два пожара

Сегодня, 19:45

«Знак отличия» и «Специальный знак отличия» в сфере пассажирских и грузовых перевозок будет выдавать AYNA

Сегодня, 19:30

В Вашингтоне прекратили спасательную операцию на месте крушения самолета - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:15

Армения хочет присоединиться к проекту прокладки электрокабеля из Азербайджана в Европу

Сегодня, 19:00

При поддержке PASHA Holding, открыта регистрация на 3-й поток программы “Founders Academy”!

Сегодня, 18:45

​​​​​​​Сафура презентовала новый клип, но сама в нём не появилась - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Турецкая разведка содействовала освобождению 5 граждан Таиланда в Газе

Сегодня, 18:15

В Азербайджане обсуждают программы поддержки молодежи в вопросе жилья

Сегодня, 18:08

В Кюрдамире 100 учеников покинули одну школу? – Официальный ответ

Сегодня, 18:06

Пашинян: Армения продолжит усилия по мирной повестке

Сегодня, 17:28

Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных

Сегодня, 17:20

Экономика Франции исчерпала импульс от Олимпиады и перешла к снижению

Сегодня, 17:18

Чипсы Lay’s и риск аллергии - будут ли их отзывать в Азербайджане?

Сегодня, 17:16

Акция протеста в Армении переросла в стычки с полицией

Сегодня, 17:13

ЕС продлил мандат «гражданской наблюдательной миссии» в Армении

Сегодня, 17:09
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50