МИД Азербайджана ответил французскому министру

Сожалеем, что 29 января в ходе дебатов в Сенате министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в очередной раз попытался распространить нарративы о так называемом вмешательстве Азербайджана в дела заморских территорий Франции.

Еще раз доводим до внимания, что комментарий главы МИД Жана-Ноэля Барро, в котором содержатся обвинения в адрес Азербайджана во вмешательстве в дела заморских территорий, является попыткой прикрыть бездействие Франции в отношении требований коренного населения Новой Каледонии.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Айхана Гаджизаде по поводу обвинений, прозвучавших в Сенате Франции.

Пресс-секретарь заявил, что именно Франция всегда вмешивалась в региональные вопросы и пыталась сорвать процесс восстановления мира и стабильности в Азербайджане.

Бакинская инициативная группа, как неправительственная организация, стремится донести до общественности колониальную политику Франции и проблемы на заморских территориях. Попытки дискредитировать деятельность таких групп подрывают процесс деколонизации.

«Вместо того чтобы положить конец политике репрессий против коренного населения Новой Каледонии, где только в прошлом году в результате применения силы были убиты по меньшей мере 14 человек и множество людей получили ранения, предпринимаются попытки шантажа в отношении Азербайджана, и это показывает, насколько бесполезна внешнеполитическая стратегия Франции.

Более того, бессмысленно и не даст никаких результатов злоупотребление Францией своей ролью и ресурсами в различных международных организациях для оказания давления на защитников международных НПО, стремящихся продвигать политику против неоколониализма.

Мы решительно отвергаем и осуждаем антиазербайджанские заявления министра иностранных дел Франции», - подчеркнул А.Гаджизаде.