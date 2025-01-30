Экс-сенатора США Менендеса приговорили к 11 годам заключения за коррупцию

Суд города Нью-Йорка приговорил бывшего сенатора конгресса США Боба Менендеса к 11 годам лишения свободы за коррупцию, взятки и лоббирование интересов иностранных государств.

Об этом 29 января сообщила газета New York Post.

«Боб Менендес, когда-то влиятельный сенатор США от штата Нью-Джерси, плакал, умоляя судью Манхэттена о снисхождении в среду, и был приговорен к 11 годам тюрьмы за продажу своего высокого поста за золотые слитки», — говорится в материале газеты.

Уточняется, что сторона обвинения просила дать Менендесу 15 лет лишения свободы, максимально возможный срок, но судья отказался от такой меры наказания.

Помимо этого, сообщников экс-сенатора Ваэля Хану и Фреда Дайбеса также приговорили к восьми и семи годам тюрьмы соответственно.

Менендес в свою очередь заявил, что не признает вины и отрицает все полученные обвинения. При этом он уточнил, что ждет ближайшей возможности, для того чтобы подать апелляцию и оспорить приговор.

«Я невиновен и с нетерпением жду возможности подать апелляции», — написал Менендес на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Источник: Iz.Ru