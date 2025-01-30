Трамп назвал трагической случайностью авиакатастрофу в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал как трагическую случайность авиакатастрофу в Вашингтоне.

«Меня полностью проинформировали об ужасающей случайности, имевшей место в аэропорту имени Рейгана. Да хранит Господь их души!» - говорится в письменном заявлении американского лидера, которое было распространено пресс-службой Белого дома.

При этом Трамп поблагодарил работающих на месте ЧП спасателей за «невероятную работу». «Я слежу за развитием ситуации и буду делиться деталями по мере их появления», - добавил глава администрации США.

Источник: ТАСС