В ФБР отрицают причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном

Криминальные и террористические структуры не причастны к авиакатастрофе под Вашингтоном.

Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник в ФБР.

Высокопоставленный чиновник ФБР в Вашингтоне добавил, что силовики работают на месте крушения самолета.

Вечером 29 января в американской столице рядом с аэропортом имени Рональда Рейгана потерпел крушение самолет, на борту которого находилось более 60 человек. По информации американских СМИ, самолет столкнулся с военным или полицейским вертолетом и упал в реку Потомак в районе аэропорта. В экстренных службах сообщили, что на месте происшествия работают пожарные катера.

На данный момент по меньшей мере 19 тел погибших были извлечены из реки Потомак, сообщил информационный портал BNO News.