В город Хырдалан будут проложены новые дороги

Для соединения автомобильной дороги М−4 Баку−Шамахы-Евлах с центром города Хырдалан будет построен многоуровневый путепровод.

Как сообщает АПА, это отражено в утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева “Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы”.

Согласно государственной программе, ряду госструктур поручено обеспечить ввод в эксплуатацию дорожного узла в 2025-2030 годах.

В то же время, согласно программе, будет улучшена сеть автомобильных дорог, чтобы обеспечить связь города Хырдалан с государственной границей Российской Федерации М-1 Баку-Губа и автомобильными дорогами М−4 Баку−Шамахы-Евлах.

Эта дорожная сеть будет введена в эксплуатацию в 2025-2026 годах. Также в государственной программе отмечено, что строительство и ввод в эксплуатацию путепровода для соединения автомобильной дороги М-4 Баку-Шемахы−Евлах с 16-м километром автодороги М–1 (круг «ВАЗ») Баку–Губа-государственная граница с Российской Федерацией через улицу Гасана Алиева в городе Хырдалан будут обеспечены в 2025-2030 годах.

Путепровод будет введен в эксплуатацию к 2030 году.