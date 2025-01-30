На утилизацию этих автомобилей будет выделено 50 млн манатов - ВИДЕО

Процесс утилизации автомобилей с истекшим сроком эксплуатации будет ускорен.

Как сообщает 1news.az со ссылкой Xəzər TV, в этом году из государственного бюджета на эти цели планируется выделить 50 млн манатов.

Эксперт по транспортным вопросам Эльдениз Джафаров отметил, что эта сумма может стать дополнительной поддержкой для соответствующего фонда. В фонд поступают не только средства из госбюджета, но и сборы за утилизацию старых автомобилей, ввозимых в страну.

Специалист также подчеркнул, что доставка непригодных для эксплуатации автомобилей в столицу требует значительных затрат. В связи с этим он предложил создать пункты утилизации и автопарки в регионах страны.

Отмечается, что сдача автомобилей на утилизацию остается добровольной. При этом транспортное средство должно быть снято с государственной регистрации перед сдачей.

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