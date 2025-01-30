Жительница Балакена обвиняет помощника депутата в мошенничестве на 18 800 манатов - ВИДЕО

Жительница Балакенского района Улькяр Гурбанова заявляет, что помощник депутата Сабира Гаджиева без ее согласия оформил кредит на ее имя в размере 18 800 манатов.

По словам женщины, несмотря на многочисленные попытки связаться как с депутатом, так и с его помощником Али Гафаровым, она так и не получила от них ответа.

В свою очередь, представители Kapital Bank сообщили, что клиентка была информирована о кредите и направлена в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

В пресс-службе Шекинской региональной группы Министерства внутренних дел сообщили, что по факту кибермошенничества в отношении У.Гурбановой возбуждено уголовное дело в районном отделе полиции. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к преступлению.

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