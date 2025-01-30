Турция заявила о гибели трех граждан в результате израильского удара на границе с Ливаном

МИД Турции заявил о гибели трех граждан в результате израильского удара на границе с Ливаном․

Инцидент произошел при попытке нелегального перехода ими ливано-израильской границы.

«Мы самым решительным образом осуждаем этот противозаконный удар, приведший к гибели наших граждан. Израиль должен немедленно прекратить свою агрессивную политику, которая игнорирует человеческие жизни и усиливает напряженность в нашем регионе», – говорится в заявлении МИД, передает Анадолу.

В министерстве сообщили, что ведутся необходимые работы для скорейшей транспортировки тел погибших в Турцию.

До этого турецкие власти сообщали, что мобилизовали все доступные ресурсы для поиска пропавших граждан и поддерживали постоянный контакт с их семьями, информируя о развитии ситуации.

Ранее ливанский МИД сообщил, что израильский беспилотник атаковал группу людей в поселении Маждаль Селем в 10 километрах от границы с Израилем, пять человек получили ранения.