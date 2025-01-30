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Кобахидзе: Грузия готова наладить отношения с США

First News Media10:29 - Сегодня
Кобахидзе: Грузия готова наладить отношения с США

Налаживание отношений Грузии и США будет зависеть от победы президента США Дональда Трампа над «глобальной партией войны».

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Власти Грузии не раз заявляли, что надеются на перезагрузку отношений с США после того, как президент Дональд Трамп вступит в полномочия. На данный момент отношения между странами остаются в замороженном состоянии, а стратегическое партнерство было приостановлено решением администрации Джо Байдена.

«Мы настроены на тесные отношения с администрацией президента Трампа. Что касается внутренней кухни, то мы активно работаем над налаживанием активной коммуникации. Но, еще раз повторю, многое будет зависеть от победы Трампа над Deep State. Как только будет одержана окончательная победа над Deep State, тогда будут полноценно восстановлены отношения Грузии и США», – сказал Кобахидзе, передает Sputnik-Грузия.

Под «глобальной партией войны» власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют «теорией заговора».

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