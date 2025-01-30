 В Канаде пригрозили США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Канаде пригрозили США

First News Media10:33 - Сегодня
В Канаде пригрозили США

Оттава примет ответные меры, если Вашингтон с 1 февраля 2025 года введет тарифы на канадские товары.

Такое заявление сделала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства провела онлайн-брифинг для журналистов после своей встречи с государственным секретарем США Марко Рубио. Переговоры состоялись в американской столице.

«Я ясно дала понять, что если пошлины будут введены, то мы примем ответные меры. Все варианты [ответных действий] на столе», — сказала дипломат.

По словам Жоли, в ходе переговоров у нее сложилось впечатление, что Рубио осознает «взаимосвязь между торговлей и геополитикой». Кроме того, государственный секретарь США продемонстрировал понимание важности совместной работы с Канадой в текущей геополитической ситуации.

Также министр рассказала, что на встрече обсудила с американским чиновником различные вопросы международной повестки. В том числе они обменялись мнениями по поводу конфликтов в Украине и Ближнем Востоке.

21 января президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 февраля текущего года его страна может ввести новые тарифы в отношении Мексики и Канады. Как он отметил, речь идет о 25-процентных пошлинах на товары из этих государств.

Источник: Газета.ру

Поделиться:
220

Актуально

Общество

Когда новый аэропорт в Азербайджане начнёт принимать пассажиров и грузы? - ВИДЕО

Мнение

Тема «геноцида» инспирирована Москвой! Армения отказывается от прошлого?

В мире

Экс-сенатора США Менендеса приговорили к 11 годам заключения за коррупцию

Общество

Объявлены предварительные результаты муниципальных выборов

В мире

Тбилиси хочет быть фасилитатором для укрепления мира и стабильности в регионе – глава МИД Грузии

Ираклий Кобахидзе едет в Армению с рабочим визитом

В Иреване готовы обсудить с Баку упрощенные процедуры после открытия дорог

Куба отвергла решение Трампа

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Лукашенко: Пашинян уничтожит Армению

Подавший сигнал бедствия над Каспийским морем Boeing сел в Астрахани

СДВГ сокращает продолжительность жизни, выяснили ученые

Трамп распорядился сажать трансгендеров в тюрьмы, соответствующие их полу по рождению

Последние новости

Крупная операция в Сумгайыте по изъятию наркотиков - ВИДЕО

Сегодня, 12:13

Филипп Киркоров: «Айгюн Кязимова роскошная женщина, не перестающая удивлять» - ВИДЕО

Сегодня, 12:08

Тбилиси хочет быть фасилитатором для укрепления мира и стабильности в регионе – глава МИД Грузии

Сегодня, 12:06

Ираклий Кобахидзе едет в Армению с рабочим визитом

Сегодня, 12:02

Дочь Фатмы Махмудовой рассказала о состоянии матери

Сегодня, 11:59

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты королю Нидерландов - ФОТО

Сегодня, 11:49

SOCAR начинает транзит добываемой в Казахстане сырой нефти

Сегодня, 11:44

Кино на неделю: Хоррор «Компаньон» со звездой «Пацанов» и не только – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 11:05

В Иреване готовы обсудить с Баку упрощенные процедуры после открытия дорог

Сегодня, 10:57

Куба отвергла решение Трампа

Сегодня, 10:55

В Иреване намерены заключить соглашение с Баку и открыть коммуникации региона

Сегодня, 10:54

Посольство Великобритании: Новый торговый посланник укрепит экономические связи с Баку

Сегодня, 10:53

Когда новый аэропорт в Азербайджане начнёт принимать пассажиров и грузы? - ВИДЕО

Сегодня, 10:49

В Баку обнаружены боеприпасы - ВИДЕО

Сегодня, 10:46

Издание отказало спикеру парламента Армении в опровержении

Сегодня, 10:45

В Канаде пригрозили США

Сегодня, 10:33

Разведка Пентагона отменила памятные мероприятия из-за указа Трампа

Сегодня, 10:31

Кобахидзе: Грузия готова наладить отношения с США

Сегодня, 10:29

Трагическое ДТП в Агджабеди с участием двух автомобилей

Сегодня, 10:28

Турция заявила о гибели трех граждан в результате израильского удара на границе с Ливаном

Сегодня, 10:18
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50