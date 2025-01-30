Куба отвергла решение Трампа

Куба отвергает решение американского лидера Дональда Трампа поместить депортируемых нелегальных мигрантов на американскую военную базу в Гуантанамо.

Об этом говорится в заявлении кубинского МИД.

«Куба отвергает решение, объявленное президентом США, использовать военно-морскую базу в Гуантанамо, чтобы заключить там под стражу десятки тысяч мигрантов, которых предложено насильственно выдворить, - говорится в документе, опубликованном на странице дипведомства в Facebook. - Это демонстрация жестокости, с которой это правительство действует, чтобы, как предполагается, исправить проблемы, созданные экономическими и социальными проблемами этой страны, его собственным курсом и внешней политикой, включая враждебность по отношению к другим странам».

«Территория, на которой их [мигрантов] предлагается заключить под стражу, не принадлежит США, - подчеркивается в заявлении. - Это часть территории Кубы в восточной провинции Гуантанамо, которая продолжает быть оккупированной нелегально и против воли кубинского народа». Как указывается в документе, такой шаг «подорвет безопасность в этом нелегальном анклаве и его окрестностях», «поставит под угрозу мир» и может «привести к серьезным последствиям».

В заявлении кубинского МИД отмечается, что многие нелегальные мигранты оказались в таком положении из-за неурегулированности миграционной политики США и односторонних мер этой страны. Также подчеркивается, что военно-морская база в Гуантанамо на международном уровне воспринимается, среди прочего, как место, «которое дает убежище центру пыток и необоснованных задержаний, вне юрисдикции американского правосудия, где до 20 лет содержатся люди, в отношении которых никогда не проводились судебные процессы и которые не были осуждены ни за какое преступление».

Источник: ТАСС