Трамп заявил о вине пилота вертолета в вашингтонской авиакатастрофе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что экипаж пассажирского самолета, который столкнулся с вертолетом во время захода на посадку в Вашингтоне, действовал правильно.

Политик подчеркнул, что причиной катастрофы, по сути, стали действия пилота вертолета, сообщает Газета.ру.

«Самолет [авиакомпании] American Airlines заходил [на посадку]. Он все делал правильно. Он следовал курсу, тому же курсу, которого придерживаются все заходящие [на посадку самолеты]», — заявил Трамп. «По какой-то причине там был вертолет, который находился на той же высоте. Очевидно, в момент столкновения они находились примерно на одной высоте, он [вертолет] двигался под углом. Это было ужасно», — отметил американский лидер.

Он также отметил, что при столкновении самолета и вертолета над Вашингтоном выживших нет.