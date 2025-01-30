Крупная операция в Сумгайыте по изъятию наркотиков - ВИДЕО

В ходе очередной операции против незаконного оборота наркотиков сотрудники Сумгайытского городского управления полиции задержали 44-летнего Ренада Султанова, который ранее уже отбывал наказание за аналогичное преступление.

Как передает 1news.az, об этом сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

При обыске у задержанного было найдено и изъято около 14 кг наркотических веществ, включая марихуану и героин, а также 79 таблеток психотропного вещества метадон.

По словам Султанова, наркотики он получил от гражданина Ирана, с которым познакомился через социальные сети. Зелье было спрятано в заранее оговоренном тайнике. Задержанный уже забрал наркотики и собирался доставить их по различным адресам для дальнейшего распространения.

По данному факту ведется расследование, и правоохранительные органы продолжают работать над установлением и привлечением к ответственности других участников наркосети, к которой относился Ренад Султанов.