В Азербайджане количество смертей от талассемии снизилась в 5 раз

Средства, выделенные на здравоохранение в Азербайджане, увеличились в 30 раз. В то же время, были проведены капитальный ремонт и работы по реконструкции свыше 700 медицинских учреждений, более 70 процентов которых расположены в регионах.

Об этом сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев на общественных слушаниях 30 января, посвященных теме «Первичная медицинская помощь: текущее состояние, проделанная работа, проблемы и пути их решения».

Он отметил, что в Азербайджане были приняты государственные программы по борьбе с рядом заболеваний, что позволило за прошедший период достичь значительных и системных улучшений. В частности, за последние 20 лет меры по борьбе с заболеваниями крови были усилены и в результате смертность от талассемии снизилась в 5 раз.

Источник: АЗЕРТАДЖ