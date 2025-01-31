Пашинян заявил, что не видит проблемы в падении рейтинга его партии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не считает проблемой снижение рейтинга его партии.

«Политика такая вещь, что рейтинг то падает, то поднимается. Иногда падает и больше не поднимается. Но такого не бывает, что никогда не падает. Рейтинг - это также способ разговора с гражданином», - сказал Пашинян на пресс-конференции в Иреване, отвечая на вопрос, беспокоит ли его результат последнего соцопроса.

29 января представительство социологической службы Gallup International в республике представило данные опроса, согласно которым партия Пашиняна «Гражданский договор» получила самые низкие показатели поддержки населения с 2018 года, хотя по-прежнему опережает всех конкурентов. 11,3% респондентов ответили, что отдали бы за нее свои голоса, если бы выборы состоялись в ближайшее время. Партия «ДОК» блогера Вардана Гукасяна получила бы 6,8% голосов. Таким образом, она впервые обогнала блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, готовность проголосовать за который выразили 6,5% опрошенных.

В первую пятерку также вошли партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна с 2,4% и блок «Честь имею» экс-президента Сержа Саргсяна с 2,3%. При этом 27,2% респондентов заявили, что вообще не стали бы участвовать в выборах.

Источник: ТАСС