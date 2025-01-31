Иреван готов предоставить Баку ж/д коммуникации для грузоперевозок в Нахчыван - Пашинян

Армения готова предоставить Азербайджану находящиеся на ее территории железнодорожные коммуникации для осуществления грузоперевозок в Нахчыван.

Об этом заявил на пресс-конференции в Иреване армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Мы сделали Азербайджану конкретное предложение, решение, которое учитывает и позицию Армении, и позицию Азербайджана. Мы предложили, чтобы из Западного Азербайджана (имеет в виду Восточный Зангезур – ред.) были железнодорожные грузоперевозки в Нахчыван и обратно через территорию Армении, через Мегри, поскольку восстановление остальных участков железной дороги с Азербайджаном - я имею в виду в Тавуше - требует больших инвестиций. Но по тому же принципу: из Ерасха в Мегри через Нахчыван», - сказал глава армянского правительства, выразив надежду, что Баку примет это предложение. «Конечно, грузоперевозки должны быть в рамках юрисдикции нашей страны», - добавил он.

Источник: ТАСС