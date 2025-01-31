Армения сейчас в основном закупает современное вооружение, заявляет Пашинян

На сегодняшний день Армения закупает в основном современное вооружение.

Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на пресс-конференции.

Он отметил, что ранее значительная часть вооружений республике передавалась без оплаты, фактически в дар.

«Такое оружие составляло практически половину всего арсенала ВС Армении. И не было такого, чтобы мы получили что-то прямо с завода. Ну, а если и было, то, хотя я и не проводил аудит, в значительно меньшем количестве», - сказал Пашинян.

Источник: Новости-Армения