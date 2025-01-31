Пашинян похвалил политсистему: Молотком поставили на место нужных людей

Благодаря твердой политике властей Армении и их решимости в отстаивании демократии в стране в последнее время не было никаких политических убийств.

Об этом заявил премьер Никол Пашинян, передает Sputnik-Армения.

Так премьер на пресс-конференции ответил на вопрос о пресловутом молотке, который он держал в руках во время предвыборной кампании 2021 года.

По словам Пашиняна, молоток был символом решимости властей, готовых «дать по голове» всем тем, кто попытался бы расшатать ситуацию в стране, возбудить деструктивные политические процессы.

«Мы столько всего пережили за это время. Разве в Армении были политические убийства? А это разве не результат работы молотка? Мы этим молотком (в переносном смысле, конечно) дали по головам тем, кого нужно было поставить на место», – заявил Пашинян.

Результатом применения этого молотка Пашинян считает и то, что журналистов в стране никто не притесняет, что они могут задавать ему любые вопросы на пресс-конференции и писать все, что им заблагорассудится.