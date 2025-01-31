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Премьер-министр Али Асадов принял участие в международном цифровом форуме Digital Almaty 2025 - ФОТО

First News Media14:40 - Сегодня
Премьер-министр Али Асадов принял участие в международном цифровом форуме Digital Almaty 2025 - ФОТО

31 января в рамках рабочего визита в город Алматы премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов принял участие в международном цифровом форуме Digital Almaty 2025.

Выступая на мероприятии, А.Асадов констатировал важность форума, который предлагает эффективную площадку для обсуждения вопросов цифрового развития и инноваций, совместного поиска ответов на вызовы цифровой трансформации.

Было отмечено, что Азербайджан придаёт первостепенное значение цифровому развитию как важнейшему элементу государственной стратегии.

Подчеркнуто, что 16 января нынешнего года в Азербайджане была утверждена «Концепция цифрового развития», которая стала основным ориентиром для цифровой трансформации страны, заложив стратегические приоритеты работы на данном направлении.

«Одним из ключевых направлений стратегии цифрового развития является искусственный интеллект. В настоящее время мы разрабатываем Стратегию искусственного интеллекта Азербайджана. Особое значение придаем определению приоритетных секторов, где внедрение технологий искусственного интеллекта может значительно повысить эффективность и качество услуг. Это, в первую очередь, здравоохранение, транспорт и образование», - сказал А.Асадов.

До внимания участников форума было доведено, что особое внимание Азербайджан уделяет разработке и внедрению современного и гибкого законодательства.

«В частности, создана правовая основа для использования ряда документов в цифровом формате. Это упрощает взаимодействие граждан с государственными органами и способствует созданию удобной и доступной цифровой экосистемы», - добавил премьер-министр.

Отметив, что для достижения целей цифровой трансформации необходимо создание надёжной инфраструктуры, которая обеспечит доступ к современным цифровым сервисам для всех слоёв общества, А.Асадов охарактеризовал доступ к высокоскоростному интернету как один из ключевых элементов такой инфраструктуры.

«Среди значимых инициатив, нацеленных на развитие интернет-инфраструктуры, следует выделить проект «Онлайн Азербайджан». В рамках проекта более 99 процентов всех жилых и коммерческих объектов было подключено к высокоскоростному широкополосному интернету», - сказал А.Асадов.

Отмечено, что одним из важнейших шагов на пути к цифровизации государственного управления стало создание платформы «Цифрового правительства». Также внедрена национальная система обмена данными «Цифровой мост», которая полностью цифровизировала процесс обмена информацией между госучреждениями. Запущен проект «Правительственное облако» для повышения эффективности государственного управления.

«Все это лишь малая часть проектов, которые реализуются для создания устойчивой, современной и безопасной цифровой инфраструктуры, необходимой для развития «электронного правительства» и ускорения цифровой трансформации», - добавил премьер-министр.

Отметив, что цифровая трансформация – это не только технологический процесс, но и возможность для укрепления международного сотрудничества, А.Асадов выразил готовность Азербайджана к продолжению совместной работы для создания устойчивого цифрового будущего.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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