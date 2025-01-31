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Захарова прокомментировала фейки от имени официальных лиц РФ и Азербайджана

First News Media15:15 - Сегодня
Захарова прокомментировала фейки от имени официальных лиц РФ и Азербайджана

За «вбросом» фейковых писем, якобы написанных официальными лицами Азербайджана и России, стоят те, кто стремится испортить многолетние отношения между Баку и Москвой.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов о фейковом письме, якобы написанным пресс-секретарем МИД Азербайджана Айханом Гаджизаде.

«Если задавать вопрос о том, «кому это выгодно?», то очевидно, что выгодно это тем, кто не хочет, чтобы у России и Азербайджана были нормальные отношения, которые выстраивались даже не десятилетиями, а народы жили и сосуществовали в мире и уважении много лет. И я надеюсь так они будут жить и дальше. Те, кому это поперек горла, а таких немало, вот им это и нужно. Однако сказать точно, кто конкретно заказчик, я не могу, для этого нужно проводить соответствующее расследование», - сказала Захарова.

Она отметила, что за попытками ухудшения отношений между двумя странами и в целом между государствами-членами СНГ стоит Запад.

«Этот заказ не просто есть, они [Запад] даже не скрывают, что платят миллиарды денег и готовы на все, лишь бы наше огромное евразийское пространство постоянно испытывало на себе давление провокациями и другими грязными инструментами», - сказала представитель МИД РФ.

Отметим, что в середине января в Интернете было распространено письмо, якобы направленное министром иностранных дел Сергеем Лавровым его азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову. МИД РФ назвал это письмо циничной фальшивкой, не имеющей ничего общего с реальностью. В тексте, написанном на английском языке, утверждается, что Россия якобы не может гарантировать безопасность использования своего воздушного пространства.

Напомним, что в фейковом заявлении от имени пресс-секретаря МИД Азербайджана утверждалось, что предварительные результаты расследования якобы подтверждают версию о столкновении самолета AZAL с птицами.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, в свою очередь, назвал фейком тиражируемое в соцсетях от его имени якобы «официальное» заявление ведомства о причинах крушения пассажирского самолета AZAL.

Источник: Report

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